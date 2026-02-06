Trouver la quantité idéale de croquettes ou de pâtée pour votre chien ou votre chat peut vite devenir un vrai casse-tête. Chaque animal est unique, et ses besoins nutritionnels varient selon son âge, son poids, son niveau d’activité ou encore sa stérilisation. C’est pourquoi Royal Canin a créé un calculateur de portion simple et précis, conçu pour vous aider à déterminer la bonne ration quotidienne pour votre compagnon.

Grâce à notre Calculateur de portion, découvrez en quelques clics combien de grammes de croquettes donner à votre chat ou à votre chien par jour. Que vous cherchiez à savoir :

quelle quantité de croquettes pour un chat stérilisé,

la ration journalière idéale pour un chiot,

ou le tableau de quantité d’alimentation pour un chien adulte,

notre outil vous fournit une recommandation personnalisée, validée par nos experts en nutrition animale.

Vous n’aurez plus besoin de deviner la bonne quantité de nourriture : notre calculateur prend en compte toutes les spécificités de votre animal pour un dosage précis et une nutrition équilibrée.

Fini les approximations ! Grâce à Royal Canin, vous saurez exactement combien de croquettes ou de pâtée donner par jour pour garder votre chien ou votre chat en pleine santé. Faites le calcul dès maintenant et découvrez la portion idéale pour votre compagnon à quatre pattes !