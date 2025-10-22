AccueilChatsBibliothèque de racesBombay

Bombay

Les bombays sont doux, câlins et extravertis, ce qui fait d’eux des compagnons intelligents et affectueux.
Bombay adult in black and white

À propos du bombay

Le bombay convient aux styles de vie très actifs. Il s’entend généralement bien avec tous les membres de la famille. Le bombay combine généralement le tempérament décontracté et la nature robuste de l’american shorthair au caractère sociable, curieux et affectueux des burmeses.

Cette race est très active et intéressée par tout. Leur soif de compagnie signifie qu’ils sont malheureux s’ils sont livrés à eux-mêmes, alors si vous êtes absent durant de longues périodes dans la journée, envisagez de prendre un autre chat pour lui tenir compagnie.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)

Particularités de la race

Pays: États-Unis
Pelage: Chats à poil court
Catégorie de taille: De taille moyenne
Espérance de vie moyenne: 12-16 ans
Intelligent / Affectueux / Sociable / Serein / Actif

Faits marquants

A besoin de peu de toilettage
Convient à la vie d'intérieur et d'extérieur
Ne devrait pas être laissé seul
Sacred Birman kitten sitting down in black and white

Le meilleur départ dans la vie

La croissance est une période de changements physiques et comportementaux considérables. Cette période est également marquée par de nombreux apprentissages pour les nouveaux maîtres. Découvrez comment offrir le meilleur départ à votre chaton, afin qu’il puisse devenir un chat robuste en plein santé.

En savoir plus
Siberian adult sitting in black and white on a white background

Conseils de santé pour votre chat

Conseils et informations sur la façon d'apporter les meilleurs soins à votre chat à chaque étape de sa vie.

En savoir plus

Aimer et partager cette page