Bombay
À propos du bombay
Le bombay convient aux styles de vie très actifs. Il s’entend généralement bien avec tous les membres de la famille. Le bombay combine généralement le tempérament décontracté et la nature robuste de l’american shorthair au caractère sociable, curieux et affectueux des burmeses.
Cette race est très active et intéressée par tout. Leur soif de compagnie signifie qu’ils sont malheureux s’ils sont livrés à eux-mêmes, alors si vous êtes absent durant de longues périodes dans la journée, envisagez de prendre un autre chat pour lui tenir compagnie.Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)
Particularités de la race
Pelage: Chats à poil court
Catégorie de taille: De taille moyenne
Espérance de vie moyenne: 12-16 ans
Intelligent / Affectueux / Sociable / Serein / Actif
Faits marquants
Convient à la vie d'intérieur et d'extérieur
Ne devrait pas être laissé seul
Le meilleur départ dans la vie
La croissance est une période de changements physiques et comportementaux considérables. Cette période est également marquée par de nombreux apprentissages pour les nouveaux maîtres. Découvrez comment offrir le meilleur départ à votre chaton, afin qu’il puisse devenir un chat robuste en plein santé.
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