Le bombay convient aux styles de vie très actifs. Il s’entend généralement bien avec tous les membres de la famille. Le bombay combine généralement le tempérament décontracté et la nature robuste de l’american shorthair au caractère sociable, curieux et affectueux des burmeses.

Cette race est très active et intéressée par tout. Leur soif de compagnie signifie qu’ils sont malheureux s’ils sont livrés à eux-mêmes, alors si vous êtes absent durant de longues périodes dans la journée, envisagez de prendre un autre chat pour lui tenir compagnie.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)