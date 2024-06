Le donskoy est un chat actif, très amical et intelligent, extrêmement affectueux, fidèle et attaché à son maître. Le donskoy est facile à vivre, gentil et simple à toiletter et à manipuler. Il est équilibré, s'intéresse à tout ce qui l'entoure et se montre très joueur.

Il existe quatre variétés de donskoy dans toute une palette de couleurs, à savoir Rubber Bald, Flock, Velour et Brush. Le donskoy est porteur d'un gène dominant responsable de la perte de poils qui lui fait perdre son pelage de naissance, le cas échéant. Toutes les variétés, à l'exception des blush, sont connues pour perdre leurs poils soit à la naissance soit en grandissant.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)