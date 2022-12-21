Un chat se lèche pour se rafraîchir en humidifiant son pelage, pour calmer ses émotions et pour réguler son stress ou pour débarrasser son pelage des poils morts. Des papilles dermiques coniques situés sur la langue râpeuse du chat agissent comme une brosse pour agripper les poils morts et les particules mêlées au pelage.

Le chat consacre 2 à 4 heures par jour à se toiletter et en se léchant, il ingère donc une grande quantité de poils : au cours d’une année, un chat peut avaler 60 à 120 grammes de poils, soit un volume de 1,5 à 3 litres au total ! En période de mue, la quantité de poils ingérés peut même dépasser 100 mg par kg de poids par jour !

Parfois les poils ingérés peuvent s’agglomérer dans l’œsophage et dans l’estomac formant des boules. Plusieurs situations peuvent se présenter :

Les boules de poils sont régurgitées par le chat sous forme de cylindres d’environ 4 cm de long et 1 cm de diamètre dont la dénomination scientifique est “trichobézoards ”

Les boules cheminent le long du tube digestif, provoquant une alternance de constipation et de diarrhée : Des vomissements fréquents, des selles qui alternent entre constipation et diarrhée, un chat qui paraît triste et qui perd l’appétit… autant de signes qui peuvent montrer que la digestion est perturbée. Ces symptômes disparaissent généralement spontanément mais ils peuvent récidiver, surtout chez les chats qui ont un pelage long ou mi- long

constipation et de diarrhée : Des vomissements fréquents, des selles qui alternent entre constipation et diarrhée, un chat qui paraît triste et qui perd l’appétit… autant de signes qui peuvent montrer que la digestion est perturbée. Ces symptômes disparaissent généralement spontanément mais ils peuvent récidiver, surtout chez les chats qui ont un pelage long ou mi- long Exceptionnellement, en s’agglomérant aux excréments, Il arrive parfois que les poils restent coincés dans l’estomac ou dans l’intestin, empêchant le transit de se dérouler normalement. Les boules de poils représentent plus d’un tiers des cas de corps étrangers présents dans l’estomac

elles peuvent empêcher l’évacuation du côlon et interrompre totalement le transit : c’est l’occlusion intestinale, qui nécessitera une intervention chirurgicale pour soulager votre chat.

Boules de poils : nos conseils pour les éviter

Brosser régulièrement votre chat avec une brosse adaptée (quotidiennement s’il s’agit d’un Persan). Indispensable, le brossage permet de débarrasser le pelage des poils morts et de limiter ainsi que votre chat en avale trop. Il faut brosser et peigner régulièrement les chats pour limiter la quantité de poils qu’ils ingèrent. N’hésitez pas à le faire tous les jours en période de mue du chat, au printemps et en automne ! N’oubliez pas de traiter votre chat contre les puces, même en hiver. S’il ressent des démangeaisons cutanées à cause des parasites, il aura tendance à se lécher encore plus que d’habitude, et il avalera plus de poils…

Privilégiez une alimentation enrichie en fibres pour favoriser l’élimination naturelle des boules de poils et éviter que les poils ne stagnent et ne s’agglomèrent dans l’estomac ou l’intestin.

Luttez contre la sédentarité de votre chat

Un chat qui vit exclusivement à l’intérieur ou un chat âgé présentent plus souvent des boules de poils car le manque d’activité physique ralentit le transit intestinal. Certains chats deviennent anxieux quand leur environnement ne leur permet pas un comportement naturel : courir, grimper, chasser… Comme le léchage est connu pour être « antistress » chez le chat, les anxieux sont plus sujets aux boules de poils. Des actions simples pour stimuler l’activité de votre chat :



aménagez-lui des cachettes en hauteur pour qu’il grimpe,

proposez-lui des jouets,

amusez-vous souvent avec lui,

mettez des croquettes dans une boule qu’il doit faire rouler pour les faire sortir…

L’important est qu’il ne passe pas sa vie entre lit et sofa !





Prévenir la formation de boules de poils grâce à une alimentation riche en fibres

Plus de fibres pour stimuler le transit

Un chat d’intérieur n’a généralement pas l’occasion de manger de l’herbe comme un chat qui sort, alors il faut que son alimentation quotidienne lui apporte assez de fibres pour lutter contre la constipation favorisée par les poils. Pour lutter efficacement contre la formation de boules de poils, la quantité de fibres doit être au moins doublée par rapport à un aliment standard. Des croquettes ou aliment humide enrichis en fibres peut augmenter de plus de 70 % la quantité de poils éliminée par voie fécale par rapport à un aliment classique !



La qualité des fibres est essentiel

Toutes les fibres ne se ressemblent pas ! Elles diffèrent par leur composition chimique, leur capacité à être « digérées » par la flore bactérienne du tube digestif et leur aptitude à fixer l’eau. Toutes ne sont pas également efficaces pour stimuler le transit et lutter contre la constipation du chat.

Certaines fibres jouent un rôle laxatif particulier : il s’agit de fibres capables de fixer l’eau pour former un gel qui facilite la progression et l’élimination des matières fécales. Les fibres de psyllium, souvent utilisées en médecine humaine, sont également utilisables chez le chat dont le transit est ralenti. Elles ont un effet « lubrifiant ».

Pour que la flore digestive conserve un bon équilibre, il faut aussi fournir des fibres qui servent à nourrir les bactéries de l’intestin (ex : fructo-oligosaccharides, inuline…). Ces fibres sont appelées des « prébiotiques », parce qu’elles « donnent vie » aux micro-organismes.



Associées à des fibres visqueuses (elles ne stagnent plus dans l’estomac ou l’intestin du chat) et insolubles qui augmentent l’humidité des selles et la texture des crottes (ex. : pulpe de betterave, psyllium), les fibres cellulosiques fibres visqueuses et insolubles permettent de lutter contre la constipation.