Chez le chat, les puces provoquent un réflexe de grattage et de toilettage, il peut présenter des croûtes cutanées et dans certains cas des dermites par allergie aux piqûres de puces. La présence de puces peut également déclencher une toilette excessive et favoriser l’ingestion de boules de poil.



Paradoxalement, plus le chat se gratte, moins on trouve de puces sur lui ! En effet, en se léchant et en se mordillant, votre chat va ingérer un grand nombre de parasites.



Pour savoir si un chat a des puces, posez-le sur une surface blanche et peignez-le pendant 10 minutes avec un peigne à dents fines. Ecrasez les débris tombés du pelage avec une feuille de papier buvard et versez quelques gouttes d’eau dessus : si les tâches virent au rouge, il s’agit de déjections de puces, contenant du sang.