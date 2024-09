DÉTAILS DU PRODUIT

L’alimentation de votre chat joue un rôle essentiel pour sa santé. La gamme ROYAL CANIN® Feline Care Nutrition se compose d’aliments spécialement adaptés, développés pour les fragilités fréquentes des chats. Après le repas, les restes alimentaires forment une fine couche de plaque dentaire sur les dents. Avec le temps, la plaque dentaire peut durcir et du tartre peut se former. Sans traitement, les dents et les gencives risquent d’être endommagées à long terme. ROYAL CANIN® Dental Care est une formule riche en fibres et équilibrée conçue spécialement pour soutenir la santé des dents et l’hygiène buccale de votre chat. L’alimentation sèche ROYAL CANIN® Dental Care est enrichie en un nutriment actif pour le soin des dents qui fixe le calcium dans la salive du chat et réduit ainsi la formation et le développement du tartre. La taille et la forme des croquettes de DENTAL CARE, développées spécialement, favorisent une mastication longue et intense. L’abrasion mécanique permet un effet «brosse à dents» qui aide à maintenir les dents propres jour après jour et à réduire la formation de tartre. Par ailleurs, cet aliment contient une part équilibrée de minéraux qui soutiennent la santé des voies urinaires de votre chat adulte. ROYAL CANIN© Dental Care a un effet prouvé: en consommant exclusivement Dental Care pendant 28 jours, la formation de tartre a pu être réduite de jusqu’à 59 % dans les études. Tous les produits ROYAL CANIN® font l’objet d’un processus de contrôle de la qualité complet afin de garantir une qualité irréprochable des aliments. Lorsque votre chat mange ROYAL CANIN® Dental Care, il bénéficie d’une alimentation complète et équilibrée. *Étude interne Royal Canin Design de produit modifié, recette inchangée : ROYAL CANIN® Oral Care devient ROYAL CANIN® Dental Care.

