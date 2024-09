RÉDUCTION DES ODEURS DE SELLES

Le manque d’exercice peut entraîner un ralentissement du transit intestinal qui lui-même peut donner lieu à la production de selles malodorantes. ROYAL CANIN® INDOOR contient des protéines hautement digestibles (L.I.P.)*, une teneur ajustée en fibres et des nutriments spécifiques pour favoriser une bonne digestion et aider à réduire le volume et les odeurs des selles. *L.I.P. : protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.