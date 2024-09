DÉTAILS DU PRODUIT

Les chats d’intérieur adultes comme le vôtre ont besoin d’une alimentation complète et équilibrée pour conserver une santé optimale dès les premiers signes de l’âge. ROYAL CANIN® INDOOR 7+ est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chat d’intérieur adulte, et convient aux chats de 7 ans et plus. ROYAL CANIN® INDOOR 7+ est enrichi en nutriments ciblés tels que les polyphénols de thé vert, la vitamine C et les acides gras EPA et DHA. Ces nutriments aident à renforcer la santé de votre chat à mesure qu’il fait face aux premiers signes de l’âge. Des protéines spécifiques (dont les L.I.P.) ont été choisies pour leur haute digestibilité. Les protéines à haute digestibilité permettent non seulement de réduire la quantité des selles de votre chat, mais aussi leur odeur. Il est essentiel que votre chat adulte reçoive les nutriments contribuant au maintien du bon fonctionnement de son système urinaire. ROYAL CANIN® INDOOR 7+ est spécialement formulé à cet effet. Grâce à ce renforcement de sa santé urinaire, votre chat peut confortablement affronter les premiers signes de l’âge. Des variantes de la nourriture sèche ROYAL CANIN® INDOOR sont également disponibles en fonction du mode de vie, de la silhouette et de l’âge de votre chat : INDOOR 27 et INDOOR LONG HAIR. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® INDOOR 7+ est également disponible sous forme de morceaux en sauce ou en gelée. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

