DÉTAILS DU PRODUIT

Le Ragdoll est un chat des plus étonnants, aux yeux captivants et au pelage doux et soyeux. La race Ragdoll est grande, affectueuse, de nature très sociable et d’excellente compagnie. Les aliments ROYAL CANIN® RAGDOLL ADULT aideront à maintenir la santé de la peau et du pelage de votre chat grâce à l’association d’éléments nutritifs spécifiques, notamment des acides aminés, des vitamines et des acides gras oméga-3 et oméga-6. ROYAL CANIN® RAGDOLL ADULT contient une quantité concentrée de taurine pour aider à maintenir le cœur de votre chat en pleine santé. La grande taille du Ragdoll et de ses os peuvent le solliciter physiquement, c’est pourquoi ROYAL CANIN® RAGDOLL ADULT est enrichi en EPA et DHA (présents dans l’huile de poisson) pour contribuer au renforcement des os et des articulations. Les croquettes ROYAL CANIN® RAGDOLL ADULT sont spécialement conçues pour s’adapter à la large mâchoire du chat Ragdoll, ce qui lui permet de les saisir facilement et favorise une mastication prolongée pour une meilleure hygiène buccale.

