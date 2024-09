DÉTAILS DU PRODUIT

La nourriture ROYAL CANIN® SPHYNX ADULT a été conçue en tenant compte des besoins spécifiques de cette race hors du commun. ROYAL CANIN® Sphynx Adult fournira à votre chat tout l’apport nutritionnel dont il a besoin et convient aux chats Sphynx de plus de 12 mois. Pour compenser son absence de poils, le métabolisme du Sphynx est très actif, ce qui lui permet de réguler sa température corporelle. ROYAL CANIN® SPHYNX ADULT est une formule riche en calories offrant une teneur accrue en lipides (23 %) afin de répondre aux importants besoins énergétiques de cette race particulière. Bien gérer le régime alimentaire de votre chat est essentiel pour maintenir son cœur en bonne santé. C’est pourquoi ROYAL CANIN® SPHYNX ADULT contient de la taurine, des EPA et des DHA (des acides gras oméga-3) afin d’assurer un bon fonctionnement cardiaque.

Voir plus