DÉTAILS DU PRODUIT

Après la stérilisation de votre chat, il peut être nécessaire d’adapter son régime alimentaire afin de s’assurer qu’il reçoit les nutriments qui correspondent à ses besoins énergétiques quelque peu modifiés. ROYAL CANIN® STERILISED contient une quantité modérée de matières grasses : correctement rationné au quotidien, il aide votre chat à conserver un poids idéal après sa stérilisation. De plus, ROYAL CANIN® STERILISED contient un mélange de minéraux soigneusement choisi pour favoriser la santé du système urinaire de votre chat, et une teneur accrue en protéines pour renforcer sa masse musculaire. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® STERILISED est également disponible sous forme d’émincé en sauce, en gelée ou en mousse. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

