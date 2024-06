Les bassets artésiens normands sont des chiens de petit gibier utilisés par les chasseurs, qui peuvent travailler seuls ou en groupe. Leurs pattes courtes leur permettent de pénétrer dans une végétation très dense, impossible d'accès aux chiens de grande taille, pour chasser le gibier. Ils aiment chasser les lapins, mais sont également capables de chasser le lièvre et les chevreuils. Ils pistent et débusquent le gibier avec une grande assurance, pas rapidement, mais méthodiquement et bruyamment. Ils sont naturellement enjoués et très affectueux.

Lorsqu'il a pris la direction du club de race en 1927, Léon Verrier exprima le souhait de renforcer le caractère normand de la race, en contraste avec le chien d'Artois. Le livre du standard de la race publié trois ans plus tard indiquait donc que le « basset artésien normand ne devrait être qu'une légère évolution d'un type normand, sans trace de l'Artois. »

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)