Le basset hound est un chien calme qui montre son affection à son entourage sans jamais être agressif. Réputé entêté, ce chien possède un côté espiègle qui lui vaut de nombreux admirateurs dans le monde entier.

Le basset hound est le plus lourd et le plus puissant de tous les bassets, classé comme chien de grande taille malgré sa courte stature.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)