Le Baron Gérard, considéré comme le père de la race, a insisté sur l'endurance et la persévérance lors de la sélection des caractéristiques. Le but étant que le Beagle-harrier soit toujours capable de suivre la battue montée sans faire perdre sa cohésion à la meute. C'est pourquoi le Beagle-harrier est si enjoué et facile à éduquer.

Le Beagle-harrier est un élégant compromis entre les deux races. Ce chien courant est apte à la traque du lièvre, du renard, du chevreuil ou du sanglier.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)