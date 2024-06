Terrier noir russe

Les terriers noirs russes sont des chiens puissants, d'une taille supérieure à la moyenne, avec des os et des muscles solides. Ce chien actif (et même extrêmement énergique) est robuste, bien équilibré mais dynamique, avec une prédisposition pour la défense.

Ce chien s'épanouit au contact des humains et est très doux quand il joue avec les enfants. Il réagit bien à l'éducation précoce et est très doué pour les activités d'agilité et les sports canins.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)