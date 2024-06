Braque du Bourbonnais

À la maison, cette race est gentille et affectueuse, mais à la chasse, sa passion et son intelligence lui permettent de s'adapter facilement aux terrains les plus divers. Ces chiens recherchent naturellement les odeurs sur le sol, affichant une aptitude pratique et précise au pistage.

Le bourbonnais est un chien de taille moyenne, à poil court, de construction compacte et musclée qui donne une impression de force et de puissance.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)