Chien français blanc et noir

Les chiens de cette race sont très recherchés dans les meutes de chasse au chevreuil, en raison de leur détermination et de leur fiabilité. Distingués et bien proportionnés, ils ont une bonne voix et un excellent flair.

Ce sont des chiens amicaux qui sont très proches des humains et savent vivre paisiblement en chenil. Leur vigilance naturelle leur vaut une excellente réputation de chien de garde.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)