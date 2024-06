Le griffon nivernais est un excellent chasseur. Sa bravoure et son esprit d'initiative sont très utiles aux petites meutes de chasse au sanglier. Ces chiens peuvent cependant être assez têtus et indépendants, ils doivent donc être bien encadrés dès leur plus jeune âge.

Le griffon nivernais a un pelage très particulier, ébouriffé avec une barbe. Compagnon particulièrement sympathique, il s'agit d'une race très résistante et robuste, avec des pattes dessinées et des muscles plus bâtis pour l'endurance que pour la vitesse.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)