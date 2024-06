Bichon havanais

Les bichons havanais sont des petits chiens robustes aux pattes courtes et à l'allure dynamique. Leur long poil doux et abondant est souvent ondulé. Ces chiens sont aimants et affectueux avec leurs maîtres et préfèrent être à leurs côtés tout au long de la journée.

Les bichons havanais sont des chiens vifs qui avertiront leurs maîtres de l'approche d'inconnus. Ils sont d'excellents chiens de garde.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)