Robuste et digne, l'hokkaïdo est fidèle, calme et très vif. Ces chiens sont intelligents qui, avec une sociabilisation adéquate, font des compagnons amicaux et confiants pour les familles.

Bien qu'extrêmement rare en dehors du Japon, le club de race enregistre entre 900 et 1 000 hokkaïdos par an.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)