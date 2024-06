Chien d’eau irlandais

Les chiens d’eau irlandais n’ont aucune difficulté à s’adapter à la plupart des formes de tir et de chasse. Ils pointent souvent et rapportent volontairement le gibier, même dans une végétation dense. Avec leur silhouette et leur nature, ce sont les chiens par excellence pour la chasse au gibier d’eau.

Ce sont de bons chiens de famille, affectueux, joueurs et dotés d’un certain « sens de l’humour ». À la maison, ils veulent participer à toutes les activités. Cela dit, ils sont souvent réservés avec les étrangers.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)