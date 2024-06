Dans l'action, le chien courant italien à poil dur utilise sa queue comme un gouvernail, la lève au niveau de la ligne de dessus et la remue de gauche à droite, en frôlant les flancs ou en la faisant pivoter. Sa queue est considérée comme longue, bien que la pointe soit très proche de la pointe du jarret.

Comparé à son cousin à poil court, il est plus timide, moins exubérant, calme et pondéré. Il porte une expression amicale, gentille, fière, avec un voile de mélancolie. Sa voix est forte et très harmonieuse.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)