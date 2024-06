Terrier japonais

Les terriers japonais sont des chiens animés et joyeux dotés d'une intelligence prononcée. Leur adaptabilité et leur grande affection sont les deux principales qualités de cette race. Chien de petite taille, d'apparence élégante, avec des lignes nettes et compactes.

Leur poil est très court et mesure environ 2 mm de longueur. Peu bruyant, ces chiens sensibles apprécient la compagnie des adultes, comme des enfants. On comprend facilement pourquoi les familles japonaises les aiment tant.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)