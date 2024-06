Berger du Karst

Les bergers du Karst sont de superbes bergers et de bons gardiens. De nos jours, bien que principalement employés pour la garde et la défense, ce sont avant tout des chiens de famille, qui continuent de naître comme chiens de berger. Ces chiens de taille moyenne ont un physique harmonieux et robuste, avec des muscles bien développés et une constitution solide.

Réputés pour leur bon caractère, leur courage et leur bravoure, les bergers du Karst sont très dévoués et plutôt dynamiques. En tant que chiens de garde, ils sont incorruptibles. Méfiants envers les étrangers, mais néanmoins agréables, ce sont des chiens de compagnie obéissants qui conservent un fort sens d'individualité.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)