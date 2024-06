Contrairement aux autres terriers, le terrier de Manchester a été créé pour vivre dans un environnement urbain. En plus d'être un excellent chasseur, le terrier de Manchester est particulièrement adapté à l’agilité en raison de son amour de la chasse.

Le terrier de Manchester regorge de personnalité et est souvent considéré comme l’un des terriers les plus dociles. Sa loyauté et son intelligence en font un compagnon formidable et un chien de garde qualifié.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)