Souvent décrit dans les films et dans les médias comme un chien agressif ou dangereux, le caractère du rottweiler est en réalité bien différent de ces clichés. Même si ce sont des chiens forts et puissants qui peuvent être entraînés pour attaquer un criminel si besoin, ce sont généralement de gentils molosses. S'ils bénéficient de l'éducation avisée d'un maître expérimenté, ces chiens sont dociles, respectueux, très gentils et s'avèrent être des compagnons dévoués.

Protégeant naturellement leur clan, les rottweilers tissent des liens très forts avec leurs familles humaines. Les personnes qui vivent avec des rottweilers indiquent également que ce sont des chiens très joueurs. Ils aiment se blottir contre leurs humains préférés et tenteront même de s'asseoir sur leurs genoux si on les laisse faire.

Figurant parmi les plus anciennes races au monde, l'histoire du rottweiler remonte à l'époque romaine où ils étaient utilisés pour la conduite de troupeaux. En plus d'être un animal de compagnie très apprécié, le rottweiler est désormais souvent utilisé comme chien de garde en raison de sa carrure puissante et imposante, ainsi que de son intelligence innée. Toujours à l'écoute de ce qui se passe autour d'eux, ils s'avèrent performants dans les situations de travail.

En plus d'être une race prisée dans la police, ils sont populaires auprès des gardes de sécurité et souvent utilisés comme chiens de recherche et de sauvetage. Ces aptitudes ont sans aucun doute contribué à établir leur réputation.

En raison de sa taille impressionnante, le rottweiler ne laisse personne indifférent. Ces animaux, de grande taille, musclés et énergiques, sont également très beaux. Arborant un pelage sombre et lisse, parsemé de taches rousses, ils présentent des yeux brun foncé expressifs et une queue puissante et dynamique.

Une autre chose à garder à l'esprit avec le rottweiler est qu'il a besoin de beaucoup d'exercice. Dans l'idéal, ils doivent bénéficier d'au moins deux heures d'activité physique par jour. C'est ça : au moins deux heures. Si ces conditions sont satisfaites, et s'ils bénéficient d'une éducation et d'un sociabilisation appropriées, ils trouveront parfaitement leur place au sein de votre famille.