Le schapendoes néerlandais était utilisé pour l'élevage de troupeaux de moutons et c'est d'ailleurs toujours le cas aujourd'hui. Les pâturages pour les moutons étant principalement situés dans des zones tranquilles et isolées du pays, le schapendoes néerlandais doit être d'une endurance, d'une mobilité et d'une vitesse exceptionnelles.

P.M.C. Toepoel a créé le schapendoes néerlandais moderne, suscitant un intérêt pour cette race pratiquement éteinte de la Seconde Guerre mondiale, avant de tout mettre en œuvre pour la reconstruire au cours des années suivantes.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)