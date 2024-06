Levrier écossais

Ces chiens de bonne nature ne sont jamais méfiants ni nerveux et ont toujours une attitude digne. Bien qu'ils ressemblent à des lévriers anglais à poil dur, en plus gros, avec de plus gros os, les deerhounds sont d'excellents compagnons, des chasseurs haut de gamme et des coureurs tout aussi remarquables.

Il y a toujours eu des lévriers au poil rude en Ecosse Si au fil des siècles, des croisements et la sélection ont façonné la race, il est clair que ce lévrier-là est devenu la race emblématique écossaise.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)