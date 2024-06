Le petit chien courant suisse, rapide, agile et endurant, est doté d'un excellent odorat et passionné de chasse. Ce chien agit avec confiance et communique d'une voix sonore et mélodieuse.

Naturellement amical, il est doté d'un tempérament calme à dynamique, sans être peureux ni agressif.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)