Lapphund suédois

Les lapphunds suédois sont des chiens dynamiques, vigilants, gentils et affectueux, très réceptifs et désireux de travailler. En plus de cela, ils sont reconnus comme des chiens de compagnie fidèles et affectueux, doux avec les enfants de tous âges et généralement capables de s'intégrer auprès des autres animaux de compagnie de la maison.

Ces chiens très polyvalents sont bien adaptés aux exercices d'obéissance et d'agilité, à la conduite de troupeaux, au pistage et à bien d'autres activités. Les lapphunds suédois ont de grandes facilités d'apprentissage et ne manquent pas d'énergie.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)