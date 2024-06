Grâce à son attitude imposante et à son apparence attrayante, le berger des Tatras, chien de berger et chien de garde, est un compagnon très apprécié. Le premier standard de la race de 1938 mettait en évidence ces aptitudes. Son pelage dense lui permet de bien supporter les climats extrêmes.

Le berger de Podhale, fort et compact, se distingue par sa puissance et sa mobilité. À première vue, cet animal solide rappelle une autre race de grands chiens blancs, le kuvasz, mais à y regarder de plus près, le berger polonais se distingue du hongrois par bien des aspects, à commencer par sa tête dominante.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)