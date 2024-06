Ce chien de berger de taille moyenne, puissant et musclé, est doté d'oreilles droites, d'une double fourrure de poils mi-longs à longs et d'un corps allongé. Le berger blanc suisse fait un gentil chien de famille et de compagnie qui aime par-dessus tout les enfants.

C'est un chien de garde attentif et un chien de travail très énergique. Attentif et vigilant, le berger blanc suisse est serein, jamais nerveux. Même s'il est parfois un peu réservé avec les étrangers, il n'est jamais anxieux.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)