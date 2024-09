Fox-terrier à poil dur

When standing, Fox Terrier Wires look like a short-backed hunter horse. Quand il se déplace, il couvre beaucoup de terrain. Until the advance of the mini terrier breeds as companion dogs, for centuries Fox Terrier Wires were by far the most popular member of the family.

C'est un chien amical et sociable avec ses proches, mais il se montre audacieux et déterminé sur la trace de sa proie, à la surface ou sous la terre.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)