Comment aider votre chien à prendre du poids

Que donner à manger à votre chien pour l'aider à prendre du poids

Bien que cela puisse sembler judicieux, ce n'est pas nécessairement une bonne idée de simplement donner à votre chien une plus grosse quantité de sa nourriture habituelle pour l'aider à prendre du poids. Il peut ne pas la digérer et elle ne lui fournira sûrement pas la quantité de nutriments dont il a besoin à ce stade.

Une alimentation pour gagner du poids devrait avoir une densité énergétique élevée. Vous pourrez ainsi donner à votre chien de petites rations, pour protéger son système digestif contre les efforts inutiles, tout en lui fournissant l'énergie dont il a besoin. Un régime riche en graisses est souvent recommandé aux chiens en convalescence suite à une opération chirurgicale, car il s'agit d'une alimentation à forte densité énergétique.

Les protéines constituent un nutriment essentiel pour le chien et une source d'énergie importante. Sa nourriture devrait lui fournir des protéines de haute qualité, hautement digestibles et facilement absorbées par son corps. Un bon équilibre en fibres est également important, car elles influencent directement la santé intestinale et la qualité des selles.

Les chiens ayant déjà subi une chirurgie ou ayant été malades peuvent avoir perdu l'appétit. Une alimentation visant à reprendre du poids doit donc les encourager à manger. L'odeur et la texture de l'aliment comptent énormément pour les chiens. Choisissez donc des aliments très d'appétents, dont la taille et la forme sont adaptées à la race ou la taille de votre chien.

Comment nourrir votre chien pour l'aider à prendre du poids

En général, il est recommandé de donner deux repas par jour à votre chien adulte, mais vous pouvez diviser sa ration quotidienne en repas plus petits et plus fréquents. Cela améliorera la digestibilité et réduira l'encombrement de son système digestif. Vous pouvez également placer sa nourriture légèrement en hauteur par rapport au sol afin que la nourriture arrive dans son estomac plus en douceur.

Lui donner une alimentation plus humide en ajoutant de l'eau à ses croquettes, peut encourager votre chien à manger car son repas sera plus facile à avaler que des aliments secs. Il est également essentiel qu'il puisse boire à volonté de l'eau fraîchement renouvelée pour sa santé.

En combinant une d'alimentation adaptée et de bonnes habitudes alimentaires, vous aiderez votre chien à prendre du poids en toute sécurité. Discutez avec votre vétérinaire des meilleurs choix pour votre animal de compagnie afin de faciliter sa guérison.