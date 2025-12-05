Les vaccins peuvent aider à protéger votre chien contre des maladies dangereuses causées par des virus et des bactéries. Que vous ayez un jeune chiot ou un chien plus âgé, la vaccination peuvent faire partie des soins préventifs pour votre animal de compagnie.

Lorsque les chiots naissent, leur système immunitaire n’est pas encore bien développé. Heureusement, en buvant le premier lait maternel, ils reçoivent des anticorps protecteurs. Cependant, au fil des semaines et des mois, ces anticorps disparaissent progressivement. La rapidité de cette disparition, varie selon chaque chiot.

C’est pourquoi votre chiot a besoin de plusieurs vaccins pour développer sa propre protection. S’il reste encore beaucoup d’anticorps de la mère au moment du premier vaccin, il se peut que votre chiot ne développe pas encore une bonne protection lui-même. Lors du vaccin suivant, il y a plus de chances que cela fonctionne. On commence tout de même la vaccination très tôt, car certains chiots perdent les anticorps maternels rapidement. De cette façon, l’écart entre la protection apportée par la mère et le développement de leur propre immunité est réduit au minimum.