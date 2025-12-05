Vaccinations pour chiens : à quoi servent-elles exactement ?
En tant que propriétaire de chien, vous souhaitez naturellement offrir à votre compagnon une bonne santé. Les vaccinations (les inoculations) peuvent y contribuer. Ils peuvent aider à protéger votre chien contre des maladies canines dangereuses. Certaines de ces maladies ne sont pas seulement dangereuses pour les chiens, mais aussi pour les humains.
En faisant vacciner votre chien, vous contribuez à réduire la propagation de ces maladies. C’est bénéfique non seulement pour vous et votre chien, mais aussi pour la santé des autres chiens et des personnes de votre entourage.
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Comment les vaccins peuvent renforcer le système immunitaire de votre chien
Les vaccins peuvent aider à protéger votre chien contre des maladies dangereuses causées par des virus et des bactéries. Que vous ayez un jeune chiot ou un chien plus âgé, la vaccination peuvent faire partie des soins préventifs pour votre animal de compagnie.
Lorsque les chiots naissent, leur système immunitaire n’est pas encore bien développé. Heureusement, en buvant le premier lait maternel, ils reçoivent des anticorps protecteurs. Cependant, au fil des semaines et des mois, ces anticorps disparaissent progressivement. La rapidité de cette disparition, varie selon chaque chiot.
C’est pourquoi votre chiot a besoin de plusieurs vaccins pour développer sa propre protection. S’il reste encore beaucoup d’anticorps de la mère au moment du premier vaccin, il se peut que votre chiot ne développe pas encore une bonne protection lui-même. Lors du vaccin suivant, il y a plus de chances que cela fonctionne. On commence tout de même la vaccination très tôt, car certains chiots perdent les anticorps maternels rapidement. De cette façon, l’écart entre la protection apportée par la mère et le développement de leur propre immunité est réduit au minimum.
Les avantages de la vaccination de votre chien
Les vaccins aident votre chien à être moins sensible à certaines maladies canines dangereuses et contagieuses. Comment cela fonctionne-t-il exactement ? Lors de la vaccination, des agents pathogènes morts ou affaiblis sont introduits dans le corps de votre chien. Votre chien ne tombe pas malade, mais son système immunitaire est « entraîné » à reconnaître et à neutraliser cet agent pathogène. Si votre chien entre ensuite en contact avec le véritable agent pathogène, son système immunitaire pourra réagir immédiatement. Cela aide à prévenir la maladie chez votre chien. La vaccination augmente ainsi les chances d’une vie plus longue et d’une meilleure qualité de vie.
De plus, le coût de la vaccination est bien inférieur à celui du traitement si votre chien contracte l’une de ces maladies dangereuses.
Vaccins essentiels : quelles sont les vaccinations les plus importantes pour les chiens ?
Les vaccins dont votre chien a besoin dépendent de nombreux facteurs : l’âge, le mode de vie, la santé et les vaccinations antérieures de votre chien. Le lieu où vous vivez ou voyagez avec votre chien joue également un rôle. C’est pourquoi votre vétérinaire vous donnera des conseils personnalisés adaptés à la situation de votre chien.
Certaines vaccinations sont appelées vaccins essentiels par la WSAVA (World Small Animal Veterinary Association). Les vaccins essentiels sont les vaccinations les plus importantes pour les chiens, en raison des risques élevés associés à ces maladies. Les vaccins essentiels pour les chiens sont :
Maladie de Carré (distempervirus canin)
La maladie de Carré est une maladie virale très contagieuse. Elle provoque des troubles gastro-intestinaux tels que des vomissements et de la diarrhée, mais peut aussi entraîner des problèmes respiratoires et affecter le système nerveux.
Parvovirus canin (CPV)
Le parvovirus canin est un virus très contagieux et souvent mortel. Ce virus endommage notamment le tractus gastro-intestinal, ce qui peut entraîner une diarrhée sévère et sanglante. Le virus survit longtemps dans l’environnement, ce qui rend la lutte contre la maladie plus difficile.
Hépatite contagieuse du chien (hépatite infectieuse canine, adénovirus)
Ce virus peut provoquer une inflammation du foie (hépatite) et des problèmes respiratoires chez les chiens.
Rage (rabies)
La rage est une maladie virale mortelle qui endommage le système nerveux. De plus, il s’agit d’une zoonose, ce qui signifie que les animaux peuvent transmettre la maladie aux humains. La vaccination contre la rage est obligatoire si vous voyagez à l’étranger avec votre chien ou si vous souhaitez ramener un chien de l’étranger en Belgique.
Vaccinations complémentaires pour les chiensEn plus des vaccinations de base, il existe des vaccinations complémentaires. Votre vétérinaire les adaptera au mode de vie et aux autres risques spécifiques à votre chien.
Les vaccinations complémentaires pour les chiens peuvent inclure :
Bordetella bronchiseptica
La bactérie Bordetella bronchiseptica est l’une des causes possibles de la très contagieuse « toux du chenil ». Votre chien est-il souvent en contact avec d’autres chiens ? Cette vaccination est alors souvent recommandée. La vaccination contre Bordetella bronchiseptica est généralement obligatoire pour participer à une exposition canine, centre éducatif canin, un service de promenade ou un séjour en pension.
Maladie de Weil (leptospirose)
La maladie de Weil est causée par différentes espèces de bactéries Leptospira. Votre chien peut tomber malade après un contact avec des animaux infectés, mais aussi après un contact avec des sources d’eau contaminées, comme des fossés et des étangs. La maladie de Weil est une zoonose : elle peut être transmise à l’homme. En Belgique, la vaccination contre les principales espèces de Leptospira est administrée chaque année.
Virus para-influenza canin
Le virus parainfluenza canin est l’un des agents pathogènes pouvant provoquer la « toux du chenil ». Ce vaccin peut faire partie des vaccinations essentielles en Belgique.
Maladie de Lyme (borreliose)
Il est possible de vacciner les chiens contre la maladie de Lyme. Il s'agit d'une maladie qui peut être transmise par les tiques. Elle est causée par la bactérie Borrelia burgdorferi. Comparés aux humains, les chiens semblent moins susceptibles de contracter cette maladie. Cependant, certaines races semblent plus sensibles que d'autres. Une bonne lutte contre les tiques contribue bien sûr également à réduire le risque de maladie de Lyme.
Quand les chiens reçoivent-ils leurs vaccins ?
Consultez votre vétérinaire pour établir un plan de vaccination personnalisé pour votre chien. Le moment et le type de vaccins dont votre chien a besoin dépendent de son âge, de sa santé et de son mode de vie. Le lieu où vous vivez ou voyagez avec votre chien joue également un rôle.
Les chiots reçoivent généralement leur première vaccination lorsqu’ils ont entre six et huit semaines. Votre chiot n’est bien protégé que lorsqu’il a reçu tous les vaccins recommandés. Cela prend quelques mois. La période pendant laquelle votre chiot reçoit ses vaccins est aussi celle où il apprend à interagir avec d’autres personnes et animaux (socialisation). Il est important de veiller à la santé de votre chiot, mais une bonne socialisation est tout aussi essentielle.
Il est préférable de faire rencontrer votre chiot à des chiens et chiots vaccinés.
Calendrier de vaccination pour les chiots : exemple pour les vaccinations essentielles
Cette calendrier est un example. Le calendrier de vaccination réel sera personnalisé par votre vétérinaire. Il inclut en tout cas des vaccins contre la maladie de Carré, le parvovirus et l’hépatite contagieuse du chien :
6 semaines
Première moment de vaccinations
9 à 10 semaines
Deuxième moment de vaccinations
13 à 14 semaines
Troisième moment de vaccinations
Votre chien court-il un risque élevé d’être infecté, par exemple par le parvovirus ? Dans ce cas, votre vétérinaire peut conseiller de répéter les vaccinations encore plus souvent, lors d’un quatrième ou même d’un cinquième rendez-vous de vaccination. Entre 6 et 12 mois, la plupart des vaccins de chiot seront répétées.
La vaccination contre la rage peut être administrée à partir de l’âge de 12 semaines. Ensuite, la fréquence des rappels dépend du vaccin utilisé. La vaccination contre la rage est obligatoire pour les chiens qui voyagent à l’étranger.
Calendrier de vaccination pour les chiens adultes : exemple pour les vaccinations essentielles
Vaccinations contre la maladie de Carré, le parvovirus et l’hépatite contagieuse du chien : Après les vaccinations de chiot, ces vaccins sont généralement répétés à l’âge d’un an. Les rappels sont recommandés tous les un à trois ans, selon le vaccin utilisé et les conseils de votre vétérinaire.
Pour certaines maladies, il est possible de réaliser chaque année une analyse sanguine pour mesurer le taux d’anticorps dans le sang et adapter le calendrier de vaccination en conséquence. Cette pratique s’appelle le titrage. Discutez avec votre vétérinaire des avantages et des inconvénients du titrage.
Vaccin contre la rage : Après la première vaccination, il est répété tous les un à trois ans. Cela dépend du type de vaccin antirabique utilisé.
Que faire si vous ne connaissez pas l'historique vaccinal de votre chien ?
Avez-vous adopté ou acheté un chien dont l’historique est inconnu ? Il est alors conseillé de commencer par un contrôle de santé chez votre vétérinaire. Votre vétérinaire discutera également avec vous des vaccins dont votre chien a besoin.
En général, les vaccins essentiels sont administrés et répétés après 3 à 4 semaines pour assurer une bonne protection de base. Les vaccins complémentaires dépendent également de la situation spécifique de votre chien.
N’oubliez pas que les calendriers de vaccination pour les chiens peuvent varier. Des contrôles de santé réguliers chez le vétérinaire permettent également de détecter et de traiter les problèmes plus tôt.
Quels effets secondaires votre chien peut-il manifester après un vaccin ?
Les vaccins ont été largement étudiés pour leur sécurité et leur efficacité avant d’être autorisés à être utilisés par les vétérinaires. Mais comme pour tous les médicaments, il existe un risque que votre chien ressente des effets secondaires. La plupart des effets secondaires disparaissent d’eux-mêmes.
Effets secondaires pouvant survenir après une vaccination :
- Gonflement et douleur localisés : un léger gonflement, une rougeur ou une douleur au site d’injection sont fréquents et disparaissent généralement d’eux-mêmes.
- Légère fièvre : certains chiens développent une légère fièvre peu après la vaccination. C’est une réaction naturelle du système immunitaire. En général, c’est bénin et cela disparaît spontanément.
- Léthargie : cela ne dure généralement pas longtemps et devrait disparaître en environ une journée.
- Diminution de l'appétit : cela passe généralement rapidement.
- Éternuements, légère toux : cela peut survenir après une vaccination par gouttes nasales (Bordetella bronchiseptica) et disparaît généralement en 1 à 2 jours.
- Douleurs articulaires : certains chiens peuvent temporairement souffrir de douleurs articulaires ou de raideur après certaines vaccinations. Cela disparaît généralement tout seul et ne cause pas de problèmes à long terme.
- Réaction allergique : très rarement, un chien peut avoir une réaction allergique à certaines substances contenues dans le vaccin. Les signes d’une réaction allergique incluent : gonflement de la tête, boutons sur le corps (urticaire) et difficultés respiratoires. Des vomissements et de la diarrhée sont également possibles. Les réactions allergiques peuvent être graves. Votre animal a besoin d’une assistance vétérinaire immédiate.
La plupart des chiens ne présentent aucun effet secondaire après une vaccination. Mais si vous remarquez des symptômes chez votre chien, il est toujours conseillé de contacter votre vétérinaire.
Vous souhaitez naturellement que votre chien ait une vie longue, saine et heureuse. En faisant vacciner votre chien, vous lui offrez la meilleure protection possible contre des maladies canines dangereuses. Avec votre vétérinaire, vous pouvez discuter des vaccins les mieux adaptés à votre chien. Le calendrier de vaccination sera entièrement personnalisé en fonction de la santé, de l’âge et du mode de vie de votre fidèle compagnon.
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