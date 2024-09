DÉTAILS DU PRODUIT

<p>ROYAL CANIN® Bulldog Adult est spécialement formulé pour répondre aux besoins nutritionnels de votre Bulldog adulte et convient aux chiens de plus de 12 mois. ROYAL CANIN® BULLDOG ADULT aide à préserver l’équilibre de la flore intestinale, ce qui contribue non seulement à maintenir le système digestif de votre chien en bonne santé, mais également à réduire l’odeur de ses selles. Cette formule exclusive participe également au renforcement du rôle de « barrière » de la peau. En effet, le mélange spécifique de nutriments que contient ROYAL CANIN® BULLDOG ADULT aide à garder la peau de votre chien en bonne santé, ce qui a également un effet positif sur la santé de son pelage. ROYAL CANIN® BULLDOG ADULT est enrichi en acides gras oméga-3 EPA et DHA afin de renforcer la santé des os et des articulations de votre Bulldog. De plus, les croquettes de ROYAL CANIN® BULLDOG ADULT sont conçues sur mesure pour la race des Bulldogs. Ces chiens ayant le museau relevé et la mâchoire supérieure plus courte que la mâchoire inférieure, la taille et la forme des croquettes ont été spécialement adaptées pour que votre chien puisse saisir plus facilement sa nourriture.<br></p>

Voir plus