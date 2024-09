DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® GOLDEN RETRIEVER PUPPY est spécialement conçu pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre jeune Golden Retriever, et convient aux chiots de moins de 15 mois. Au cours de cette phase clé de croissance, le système immunitaire de votre chiot se développe peu à peu : c’est pourquoi ROYAL CANIN® GOLDEN RETRIEVER PUPPY contient un complexe exclusif d’antioxydants afin de renforcer les défenses naturelles de votre chiot pour l’aider à rester en pleine santé pendant sa croissance. Grâce à sa formule ROYAL CANIN® GOLDEN RETRIEVER PUPPY préserve la santé de la peau et du pelage de votre jeune chien. Enrichie en acides gras oméga-3 EPA et DHA et en huile de bourrache, cette formule contribue notamment à renforcer le rôle de « barrière » de la peau. Pour favoriser la bonne santé digestive de votre chien, ROYAL CANIN® GOLDEN RETRIEVER PUPPY contient un mélange de nutriments spécifiques comprenant des protéines et des prébiotiques de haute qualité. Ces nutriments agissent pour maintenir le bon équilibre de la flore intestinale, ce qui contribue à une bonne qualité des selles.

