DÉTAILS DU PRODUIT

Il est important que les chiens sujets à l’inconfort digestif reçoivent des nutriments adaptés leur offrant des protéines, des graisses essentielles, des vitamines et des minéraux qui contribueront à préserver la santé de leur appareil digestif ainsi que leur bien-être tout au long de leur vie. Adapté aux chiens pesant entre 26 et 44 kg, ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi est spécialement conçu pour les chiens souffrant de troubles digestifs. Les chiens de plus grande taille comme le vôtre étant davantage sujets à la fermentation intestinale, ils peuvent parfois avoir des problèmes de selles molles. ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi est enrichi en nutriments de haute qualité spécifiquement sélectionnés pour améliorer le confort intestinal et l’assimilation. Sa formule contient un mélange de prébiotiques et de fibres pour préserver l’équilibre de la flore intestinale et garantir une qualité des selles optimale. ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi est spécialement élaboré grâce à notre technique de cuisson intelligente qui assure une meilleure assimilation des nutriments. De plus, nos contrôles qualité réguliers et rigoureux attestent de la haute digestibilité de cet aliment. Les prébiotiques sont des éléments essentiels de cette formule, car en nourrissant les bonnes bactéries dans les intestins de votre chien, ils permettent le renforcement de la santé intestinale et générale de votre animal. Notre programme nutritionnel Digestive Care est disponible sous deux formes : en croquettes et en délicieuse mousse conditionnée en sachet fraîcheur, toutes deux parfaitement équilibrées sur le plan nutritionnel et tout à fait complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse en accompagnement des croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : les résultats de ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi montrent un développement optimal de la qualité des selles allant jusqu’à 97 %, preuve irréfutable d’un appareil digestif sain et de l’efficacité de la formule ROYAL CANIN® Digestive Care Maxi.

Voir plus