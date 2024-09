DÉTAILS DU PRODUIT

Les voies urinaires posent souvent problème chez les chiens. Si votre animal ne boit pas assez d’eau, son urine peut être trop concentrée et les minéraux qui s’y trouvent peuvent alors former des cristaux, cristaux qui à leur tour peuvent favoriser la formation de calculs douloureux. Une alimentation adaptée peut aider votre chien à renforcer son système urinaire et réduire les risques de formation de calculs, pour une vie plus sereine et sans souci ! ROYAL CANIN® Urinary Care Mini convient aux chiens sujets aux troubles urinaires et pesant jusqu’à 10 kg. Ces croquettes sont spécialement formulées pour inciter votre chien à boire plus d’eau. L’apport supplémentaire en eau a un double effet. Dans un premier temps, l’eau rince la vessie de votre chien, puis dans un deuxième temps elle dilue son urine, créant un environnement moins propice à la formation de cristaux et de calculs. Tous les aliments ROYAL CANIN® sont parfaitement équilibrés sur le plan nutritionnel et contiennent 100 % des protéines, matières grasses, fibres, vitamines et minéraux de haute qualité dont votre chien a besoin pour un bien-être constant. Notre programme nutritionnel Urinary Care est disponible sous deux formes : en croquettes et en mousse conditionnée en sachet fraîcheur, toutes deux équilibrées sur le plan nutritionnel et parfaitement complémentaires. Pourquoi ne pas essayer la mousse en accompagnement des croquettes ? Ne vous contentez pas de nous croire sur parole : les résultats de ROYAL CANIN® Urinary Care Mini ont été prouvés à l’issue de tests scientifiques réalisés dans les chenils Royal Canin. Ces tests ont démontré que ce produit a permis d’augmenter la dilution urinaire de 21 %.

