MEDIUM PUPPY - Bouchées en sauce

Pourquoi un aliment spécial pour les chiots des races de taille moyenne? La croissance est une phase clé dans la vie de votre chiot. C’est une période de changements et de découvertes, et ses défenses naturelles sont encore en plein développement. Un aliment complet et équilibré est donc nécessaire pour une santé optimale. L’aliment ROYAL CANIN Medium Puppy en sauce convient aux chiots jusqu’à 12 mois avec un poids définitif de 11 à 25 kg et a été spécialement conçu pour répondre aux besoins des chiots de taille moyenne. Le sevrage des chiots du lait maternel peut être difficile, surtout si l’alimentation n’est pas spécifiquement adaptée aux besoins des jeunes animaux. C’est pourquoi ROYAL CANIN Medium Puppy en sauce contient des morceaux dont la taille et la texture sont adaptées aux dents de lait des chiens de taille moyenne en pleine croissance. Le développement des défenses naturelles des petits est favorisé par un complexe nutritif contenant des vitamines E et C, dont l’efficacité a été scientifiquement prouvée. De plus, il a été scientifiquement prouvé que l’acide gras oméga-3 (DHA), avec lequel ROYAL CANIN Medium Puppy en sauce est enrichi, favorise le développement du cerveau des chiots et peut contribuer au processus d’apprentissage lors du dressage précoce. Pour plus de variété: ROYAL CANIN Medium Puppy est également disponible en aliment sec, sous forme de croquettes croustillantes. Si vous envisagez de mélanger des aliments secs et humides, veuillez suivre nos recommandations alimentaires, afin de vous assurer que votre chien consomme la proportion voulue de nourriture. La promesse de qualité ROYAL CANIN Tous les produits ROYAL CANIN sont soumis à un contrôle qualité complet afin de garantir une qualité alimentaire optimale et de répondre aux besoins nutritionnels individuels et au style de vie de votre chiot. Cela signifie qu’avec ROYAL CANIN Medium Puppy en sauce, vous offrez à votre jeune chiot une alimentation haut de gamme et équilibrée.

