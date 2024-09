DÉTAILS DU PRODUIT

"Pourquoi une alimentation spéciale pour les chiots Shih Tzu? La croissance est une phase importante dans la vie d'un chiot. Il est donc important de fournir à votre chiot, dès le début, les nutriments qui contribuent à une santé optimale. ROYAL CANIN Shih Tzu Puppy convient aux chiots Shih Tzu jusqu'à 10 mois et a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de cette race. Ces croquettes de haute qualité contiennent tous les nutriments dont le chiot Shih Tzu a besoin pour une croissance saine. Pendant la phase de croissance, le système immunitaire du chiot se développe progressivement. ROYAL CANIN SHIH TZU PUPPY contient un complexe antioxydant breveté avec de la vitamine E, qui soutient les défenses naturelles de votre chiot Shih Tzu. De plus, les croquettes contiennent une combinaison spéciale de nutriments et de protéines de haute qualité qui favorisent la digestion et l'équilibre de la flore intestinale. Cela contribue à son tour à une bonne qualité des selles. Ce petit chien blanc a un pelage très dense et long. ROYAL CANIN SHIH TZU PUPPY contribue à la santé du pelage grâce à un complexe nutritif spécial. De plus, sa formule exclusive aide à renforcer la fonction de barrière de la peau de votre chien - ce qui contribue en fin de compte à maintenir une bonne santé cutanée chez votre chien. De plus, les croquettes de ROYAL CANIN SHIH TZU PUPPY sont faites sur mesure. Les chiots Shih Tzu ont des dents de lait fragiles et une mâchoire brachycéphale, ils peuvent donc rencontrer des difficultés à manger. Tous les produits ROYAL CANIN® sont soumis à un processus complet de contrôle de la qualité afin de garantir la meilleure qualité possible. Cela signifie qu'avec ROYAL CANIN SHIH TZU PUPPY, vous offrez à votre chien une alimentation de qualité et équilibrée."

