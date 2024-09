DÉTAILS DU PRODUIT

Malgré leur apparence fragile, de nombreux mini chiens font preuve d’une résistance inattendue et dépassent souvent l’espérance de vie prévue. Votre chien a besoin d’une alimentation adaptée à sa taille pour l’aider à maintenir sa santé générale et profiter de ses vieilles années. ROYAL CANIN® X-SMALL AGEING 12+ convient aux chiens pesant jusqu’à 4 kg et âgés de plus de 12 ans. C’est une formule complète et équilibrée, spécialement conçue pour répondre aux besoins particuliers de votre mini chien et le soutenir tout au long de ses vieux jours. Votre mini chien a besoin de nutriments spécifiques pour vieillir en bonne santé. Cette formule riche en nutriments essentiels (EPA, DHA et vitamine C) est conçue pour aider votre chien âgé à jouir d’une vitalité durable tout en conservant un système immunitaire sain. Même en vieillissant, les très petits chiens sont connus pour être des fins gourmets à l’appétit particulier. Les arômes exclusifs de ces croquettes aident à satisfaire même les mangeurs les plus difficiles, en leur assurant tous les nutriments essentiels. Nous avons également adapté la taille des croquettes à leurs mâchoires minuscules, pour qu’elles soient plus faciles à saisir et à mâcher. Avec beaucoup de dents pour leur petite mâchoire, les chiens seniors peuvent être sujets aux problèmes dentaires. Les croquettes créent un effet de brossage et l’ajout d’un chélateur calcique aide également à réduire la formation de tartre. Tous les produits ROYAL CANIN® font l’objet d’un contrôle approfondi afin de garantir leur haute qualité constante. Ils sont emballés sous atmosphère protectrice pour préserver leur fraîcheur et leur qualité nutritionnelle plus longtemps. Notre équipe de scientifiques crée des formules adaptées aux besoins nutritionnels spécifiques de votre chien, en utilisant des nutriments de haute qualité et en tenant compte de la durabilité.

