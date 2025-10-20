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SATIETY + MOBILITY pour chiens

SATIETY + MOBILITY pour chiens

Aliment sec pour chiens

Aliment diététique complet pour chiens adultes

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Tailles disponibles

1.5 kgkg 1.5

3.5 kgkg 3.5

9 kgkg 9

DISPONIBILITÉ

Ce produit est une formule vétérinaire. Demandez à votre vétérinaire si ce produit est adapté à votre animal.

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DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® SATIETY + MOBILITY sec est un aliment diététique complet pour chiens destiné à la réduction d’un excès pondéral. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation. Utiliser cet aliment jusqu’à obtention du poids corporel visé et au-delà si c’est nécessaire à sa stabilisation. L’apport énergétique journalier recommandé ne doit pas être dépassé si vous recherchez une perte de poids efficace ou une stabilisation du poids idéale.

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BÉNÉFICES

CONTRÔLE EFFICACE DU POIDS

Permet une perte de poids saine et aide à prévenir la reprise de poids. 97 % des chiens ont perdu du poids en 3 mois en utilisant cette approche nutritionnelle.

CONTRÔLE DE LA SATIÉTÉ

La teneur élevée en fibres sélectionnées aide à maintenir la satiété des chiens entre les repas. Il a été démontré que cette approche nutritionnelle contribue à contrôler la satiété chez 83 % des chiens pendant la perte de poids.

FAIBLE TENEUR EN CALORIES

Le surpoids peut avoir des effets négatifs sur la mobilité. Une faible teneur en calories pour aider votre animal à atteindre et maintenir un poids idéal, afin de soutenir une mobilité saine.

COMPLEXE ARTICULAIRE

Une teneur accrue en moule verte et une teneur élevée en acides gras oméga-3 permettent de soutenir la mobilité et la santé des articulations.

INFORMATIONS NUTRITIONNELLES