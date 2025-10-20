SATIETY + MOBILITY pour chiens

DÉTAILS DU PRODUIT
ROYAL CANIN® SATIETY + MOBILITY sec est un aliment diététique complet pour chiens destiné à la réduction d’un excès pondéral. RECOMMANDATIONS : il est recommandé de demander l’avis d’un vétérinaire avant utilisation. Utiliser cet aliment jusqu’à obtention du poids corporel visé et au-delà si c’est nécessaire à sa stabilisation. L’apport énergétique journalier recommandé ne doit pas être dépassé si vous recherchez une perte de poids efficace ou une stabilisation du poids idéale.
BÉNÉFICES
CONTRÔLE EFFICACE DU POIDS
Permet une perte de poids saine et aide à prévenir la reprise de poids. 97 % des chiens ont perdu du poids en 3 mois en utilisant cette approche nutritionnelle.
CONTRÔLE DE LA SATIÉTÉ
La teneur élevée en fibres sélectionnées aide à maintenir la satiété des chiens entre les repas. Il a été démontré que cette approche nutritionnelle contribue à contrôler la satiété chez 83 % des chiens pendant la perte de poids.
FAIBLE TENEUR EN CALORIES
Le surpoids peut avoir des effets négatifs sur la mobilité. Une faible teneur en calories pour aider votre animal à atteindre et maintenir un poids idéal, afin de soutenir une mobilité saine.
COMPLEXE ARTICULAIRE
Une teneur accrue en moule verte et une teneur élevée en acides gras oméga-3 permettent de soutenir la mobilité et la santé des articulations.
INFORMATIONS NUTRITIONNELLES
|DOG IDEAL WEIGHT
|STARTING WEIGHT LOSS
|WEIGHT LOSS
|MAINTENANCE AFTER WEIGHT LOSS
|2 kg
|43 g
|37 g
|41 g
|4 kg
|73 g
|63 g
|69 g
|6 kg
|99 g
|85 g
|93 g
|8 kg
|123 g
|105 g
|116 g
|10 kg
|145 g
|125 g
|137 g
|15 kg
|197 g
|169 g
|186 g
|20 kg
|244 g
|210 g
|230 g
|25 kg
|289 g
|248 g
|272 g
|30 kg
|331 g
|284 g
|312 g
|35 kg
|372 g
|319 g
|351 g
|40 kg
|411 g
|352 g
|388 g
|45 kg
|449 g
|385 g
|423 g
|50 kg
|486 g
|417 g
|458 g
|55 kg
|522 g
|447 g
|492 g
|60 kg
|557 g
|478 g
|525 g
|70 kg
|626 g
|536 g
|590 g
|80 kg
|691 g
|593 g
|652 g