URINARY S/O + HYPOALLERGENIC pour chiens

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® URINARY S/O + HYPOALLERGENIC Trockennahrung ist ein Diät-Alleinfuttermittel für Hunde zur Auflösung von Struvitsteinen, zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven und zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranz-erscheinungen. Harnuntersättigende oder metastabilisierende Eigenschaften in Bezug auf Struvit und/oder harnsäuernde Eigenschaften. Hydrolysierte Proteinquellen und ausgewählte Kohlenhydratquellen. EMPFEHLUNGEN: Es wird empfohlen, vor der Verwendung oder vor Verlängerung der Fütterungsdauer den Rat eines Tierarztes einzuholen. URINARY S/O + HYPOALLERGENIC Trockennahrung fünf bis zwölf Wochen zur Auflösung von Struvitsteinen füttern, zur Verringerung von Struvitsteinrezidiven zunächst bis zu sechs Monaten, und drei bis acht Wochen zur Minderung von Ausgangserzeugnis- und Nährstoffintoleranz-erscheinungen. Wenn Anzeichen von Intoleranzen verschwinden, kann dieses Futtermittel zunächst bis zu einem Jahr verwendet werden.

Voir plus