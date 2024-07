La Garanzia di gradimento ROYAL CANIN: una promessa fuori dal comune

Fin dal 1968 i prodotti ROYAL CANIN riscontrano costantemente un gradimento eccellente tra cani e gatti. Questo successo è dovuto anche all’alta qualità delle materie prime e al know-how specialistico che i nostri collaboratori fanno confluire ogni giorno nello sviluppo e nella lavorazione dei nostri prodotti.

Tuttavia, dato che ogni animale è unico e le singole esigenze possono variare da individuo a individuo, in casi isolati è possibile che il tuo pet non mangi il suo cibo. In questo caso, desideriamo farti una promessa fuori dal comune: se il tuo cane o il tuo gatto non mangia uno dei nostri prodotti la prima volta che glielo proponi, ti rimborseremo il prezzo di acquisto.