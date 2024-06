Sebbene non si conoscano le origini precise del Norvegese delle Foreste, si pensa che i suoi antenati siano stati portati in Norvegia dai Vichinghi intorno al 1.000 d.C.. Anche se molti ritengano che la razza odierna discenda da una varietà a pelo corto della Gran Bretagna, è possibile che le sue radici affondino anche nel Siberiano e nel Gatto d'Angora, entrambi a pelo lungo, provenienti rispettivamente dalla Russia e dalla Turchia.

In ogni caso, nel corso degli anni, le colonie si sono stabilite nelle foreste norvegesi e alla fine si sono adattate al clima freddo e rigido del luogo. In seguito, sono stati utilizzati per le loro abilità di caccia dagli agricoltori locali, per tenere sotto controllo le popolazioni di topi, ma si sono affermati come animali domestici solo in tempi relativamente recenti.

Infatti, durante la Seconda Guerra Mondiale, il Norvegese delle Foreste si è quasi estinto del tutto. Solo grazie al Norwegian Forest Cat Club, fondato nel 1938, la razza è sopravvissuta, dopo aver avviato un programma di allevamento ufficiale.

Il Norvegese delle Foreste è stato finalmente registrato come razza in Europa negli anni '70. Tuttavia, solo nel 1989 è stata accettata come razza nel Regno Unito. Oggi, sono una razza di gatto da compagnia molto popolare in tutta Europa e non solo, ma soprattutto in Norvegia e in Francia.