Scelta di un gattino

Per molti il gatto perfetto appartiene a una specifica razza e scegliere di adottare un gattino piuttosto che un gatto adulto in un gattile potrebbe essere il modo migliore per assicurarti di ottenere ciò che desideri.

Esistono molte razze di gatti, ognuna delle quali presenta specifiche caratteristiche fisiche e comportamentali. Pertanto, è importante che tu faccia le dovute ricerche e scelga una razza in grado di adattarsi al tuo stile di vita.

Gli allevatori responsabili preferiscono evitare che i loro gattini lascino la casa e si allontanino dalla madre prima delle 12 settimane di vita. In questo modo, infatti, avranno la certezza che i loro animali siano pronti per la separazione e adeguatamente vaccinati. Il periodo di socializzazione fondamentale per i gattini rientra anch'esso in tale arco temporale, pertanto è essenziale parlare con l'allevatore per sapere quali misure sono state messe in atto per sostenere lo sviluppo del gattino.

È possibile adottare gattini anche in un gattile. In questo caso, può essere un po' più difficile risalire ai genitori. Detto questo, il personale del gattile è in grado di riconoscere i tratti della personalità dei gattini e ti aiuterà a scegliere l'animale più adatto al tuo ambiente domestico. Sebbene è vero che alcune caratteristiche distintive dei gattini possano essere individuate, è altrettanto vero che molte altre sono legate al caso. Tuttavia, come sostengono molti fan dei meticci, tutto questo fa parte del loro fascino.

Vantaggi legati all'acquisto di un gattino

I gattini sono molto giocherelloni e vivaci e portano molta allegria in casa

Spesso puoi scegliere la razza che desideri

Puoi ottenere la sua storia clinica completa dall'allevatore

Sfide legate all'acquisto di un gattino

Inizialmente i gattini saranno molto più dipendenti di un gatto adulto

Se adotti un gattino, dovrai dedicare del tempo ad abituarlo a stare in casa

Dove trovare un gattino

Esistono molti posti in cui è possibile trovare dei gattini: presso un allevatore registrato, un gattile o una famiglia che ha avuto una cucciolata non programmata. Prima di portare un gattino a casa, è importante assicurarsi che sia la cucciolata sia la mamma siano sani e ben curati.

Ti consigliamo vivamente di recarti da un allevatore o venditore rispettabile. Puoi scegliere di chiedere al tuo medico veterinario un consiglio sugli allevatori o sui gattili presenti nella tua zona.

Se hai scelto una razza e identificato un allevatore, recati da lui per osservare l'ambiente in cui vengono allevati i gattini.

I gattini nati in case frequentate da molte persone, si troveranno a dover far fronte a esperienze appartenenti al quotidiano di un nucleo familiare, come l'arrivo di visitatori, l'utilizzo di aspirapolvere e lavatrice e la presenza di altri animali domestici. Avranno più facilità ad adattarsi alla tua famiglia di quelli allevati fuori casa o in luoghi isolati e poco frequentati.

Se possibile, chiedi informazioni sul carattere dei genitori e sulle misure adottate dagli allevatori per garantire una buona socializzazione dei gattini. Verifica inoltre la loro attenzione in fatto di igiene, assistenza sanitaria, benessere e nutrizione.

Che tu scelga un gattino o un gatto adulto, una ricerca approfondita ti darà la certezza che il tuo animale domestico sarà felice con te e che tu sarai un proprietario attento e responsabile.