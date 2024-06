Assicurazione del gatto

Ogni proprietario vuole sempre il meglio per il proprio gatto e i medici veterinari si impegnano al massimo per mantenere i costi a un livello ragionevole.

La copertura assicurativa ti dà la tranquillità di poter fornire al tuo gatto le cure di cui avrà bisogno anche in caso di crisi. Le compagnie assicurative per animali domestici offrono livelli diversi di copertura e i prezzi variano in base all'età, alla razza, alle dimensioni e al tipo di gatto, nonché al luogo in cui vivi.

Il modo più semplice per trovare la copertura giusta per te e il tuo gattino consiste nell'utilizzare Internet per verificare le offerte e trovare il pacchetto giusto per te. Altre fonti di informazione sono le riveste dedicate agli animali domestici e la sala d'attesa del medico veterinario

Costi giornalieri

Vari fattori incideranno sul costo a lungo termine del possesso di un gatto, ad esempio la razza, il tipo di mantello e il tuo stile di vita. Sebbene la maggior parte dei costi giornalieri sia limitata, di seguito te ne indichiamo alcuni che dovresti preventivare fin dall'inizio:

Farsi le unghie è un comportamento naturale per i gatti ed è importante offrire loro lo spazio necessario per eseguire questa attività, pertanto è consigliabile avere almeno un tiragraffi in casa. Un'altra buona idea è fornire al tuo gatto tanti altri giocattoli, soprattutto se hai intenzione di non farlo uscire da casa.

Tutti i gatti amano esplorare, arrampicarsi e nascondersi. Gli alberi per gatti favoriscono il benessere del tuo gatto, gli consentono di fare tutto l'esercizio che desidera e gli offrono uno spazio sicuro in cui nascondersi.

Tra le varie attività che riguardano la cura del gatto un posto importante è occupato dalle cure preventive, in quanto impediscono al tuo animale di essere infestato da pulci, vermi o zecche. La maggior parte degli allevatori e dei canili o gattili si occuperà delle cure preventive all'inizio. Il medico veterinario sarà in grado di darti ulteriori consigli sul trattamento antiparassitario del tuo gatto.

Naturalmente, cibo e nutrizione costituiscono un costo ricorrente. Ti consigliamo di scegliere cibo di alta qualità che possa fornire i nutrienti giusti in ogni fase della vita e per ogni stile di vita. Gli alimenti per gatti sono disponibili in varie consistenze, sia umidi che secchi. Entrambe le tipologie possono essere fornite quotidianamente, se servite in ciotole separate.

È preferibile installare fontane d'acqua per incoraggiare il gatto a bere. Alcune razze sono note per apprezzare particolarmente i giochi con l'acqua, pertanto queste fontane potranno diventare una fonte di intrattenimento per il tuo gatto.

Un altro costo da considerare riguarda la lettiera. È importante mantenere pulite le lettiere poiché è i gatti non le useranno se sono sporche.

La toelettatura varierà notevolmente a seconda della razza che possiedi. Tuttavia, è probabile che il costo della toelettatura sia più una questione di tempo che di soldi.

L'arrivo a casa di un nuovo gatto o gattino è un momento emozionante e felice che, talvolta, distoglie l'attenzione dai costi che la sua gestione comporta. È importante ricordare che i gatti possono vivere anche più di 20 anni e prendere in considerazione i costi costanti fin dall'inizio, ti assicurerà di poter sostenere la salute e il benessere del tuo animale domestico nel corso della sua vita.