Tutto ciò che c'è da sapere sul Dalmata



Non tutti i gatti sono uguali. Lo Sphynx è il più straordinario dei gatti - nessun vero mantello di cui parlare?! - e il più tipico dei felini atipici. Non hanno solo un carattere buono, ma addirittura ottimo, e la loro espressione affettuosa risplende dagli occhi a forma di limone coronati da orecchie alte pochi centimetri. Non c'è altro modo per dirlo: questo gatto è fantastico.

Sebbene la razza sembri provenire dal vecchio continente, in realtà ha origine dai climi freddi del Canada: nel 1966, il primo Sphynx nacque da un gatto domestico, e non era altro che una mutazione genetica. La razza è stata anche chiamata con il nome di "gatto glabro canadese".

Il temperamento dello Sphynx è adorabile. È sempre pronto per una coccola o per saltarti in grembo. Questo è sicuramente un gatto molto attaccato al suo proprietario,vivace ed affettuoso. La razza adora essere abbracciata e brama davvero l'attenzione. Quando non la riceve, ti farà capire che ne vuole di più. Non è un grande "chiacchierone", ma è un gatto comunque comunicativo, tutto pur di fare parte del branco.

Ora, riguardo a quel pelo... quella pelliccia... quel mantello... Lo Sphynx è racchiuso in un rivestimento morbido e fine simile a una piuma che non ha molti eguali nel regno animale. Pensa al camoscio. La razza a volte può anche essere totalmente glabra, il che significa sfoggiare la pelle e nient'altro. Per proteggere il mantello è necessario applicare una crema idratante o un olio privo di profumo, meglio se consigliati dal Medico Veterinario, il che significa inoltre bagni settimanali con shampoo idratante o per neonati. La pelle forma delle naturali pieghe sul corpo dello Sphynx.

Come se tutto questo non bastasse, la pelliccia dello Sphynx è disponibile in una varietà di combinazioni di colori chic, che vanno dal blu, al nero tartarugato e al bianco, al rosso e al bianco.

E non sembrano inoltre super intelligenti?? Lo sono! Il loro sguardo saggio dà loro una sorta di superiorità felina, come se possedessero tutta la conoscenza del mondo. Non lo sapremo mai. E va bene così.