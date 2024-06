​Malattie comuni nel gatto anziano

I gatti di età superiore ai 10 anni, possono essere affetti da varie malattie e subire una graduale perdita delle proprie funzioni corporee. Tuttavia, questi disturbi comuni possono essere alleviati con la giusta combinazione di alimentazione, assistenza medica e modificazioni ambientali.

Riduzione della mobilità nei gatti anziani

I gatti anziani possono soffrire di artrite e dolori articolari a causa dell'usura di articolazioni e cartilagine. La conseguenza di tale situazione è una riduzione della mobilità che include, tra le altre cose, instabilità, difficoltà nel salto e nell'effettuare la toelettatura in quanto il gatto non è più flessibile come un tempo. Le articolazioni sensibili e il dolore avvertito durante i movimenti rendono il tuo animale domestico meno incline a giocare o a muoversi quando viene chiamato.

La sensibilità articolare del gatto può essere controllata anche attraverso l'alimentazione: ad esempio, mediante l'assunzione di acidi grassi omega 3 a catena lunga. Analogamente, nutrienti come condroitina e glucosamina aiutano a preservare la salute della sua cartilagine.

Per alleviare il disagio che il tuo gatto anziano può provare durante il movimento, metti a sua disposizione rampe con cui possa salire negli angoli che preferisce, sostituisci la sua cassetta igienica con un modello dai bordi più bassi e, pertanto, più facilmente accessibile e rendi più confortevole la sua cuccia.

Gatti anziani e diabete

Il diabete mellito colpisce circa un gatto su 200, in particolare tra la popolazione anziana, con un forte aumento della prevalenza dopo i sette anni di età. Tale patologia è direttamente associata all'obesità. Pertanto, per evitare che si manifesti tale condizione è importante cercare di mantenere il peso forma del tuo gatto.

Nei gatti che soffrono di diabete le cellule non rispondono correttamente all'insulina e, in alcuni casi, il corpo non produce l'insulina necessaria per poter funzionare correttamente. Questo comporta la necessità di effettuare iniezioni di insulina una o due volte al giorno. Di norma vengono prescritte la terapia insulinica e una dieta mirata, ricca di proteine e povera di carboidrati.

I sintomi del diabete nei gatti più anziani includono minzione eccessiva e grandi quantità di urina, aumento della sete e della fame; l'obesità è considerata un fattore predisponente. Se noti qualcuno di questi sintomi nel tuo gatto, consulta il tuo medico veterinario.